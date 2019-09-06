'دوريان' يخلف 30 قتيلاً في جزر الباهاماس

أعلن رئيس وزراء جزر الباهاماس، هوبير مينيس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" المدمر إلى 30 قتيلا، في هذه الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مينيس لقتاة "سي إن إن": "عدد القتلى ارتفع إلى 30". وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية. وسبب الإعصار "دوريان" دمارا هائلا في جزر الباهاماس، وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

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