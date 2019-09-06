2019-09-06 | 07:37
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تمكن منتخب إسبانيا من خطف فوز صعب 2-1 في المباراة التي جمعته بمنتخب رومانيا ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا التي ستقام العام المقبل، فيما أحرز قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، هدفا أثار الجدل بطريقة احتفاله به.
وبعد أن انتهى اللقاء، كشف راموس عن سبب احتفاله بالهدف، الذي سجله من ركلة جزاء وكلفه بطاقة صفراء.
وقال قائد منتخب إسبانيا: "لقد تحدثت عنه مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس عقبة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي وعبر عن أسفه".
وعبر راموس بعد نهاية اللقاء عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده، ولكنه في الوقت نفسه أعرب عن أسفه نظرًا للمعاناة التي تعرض لها الفريق حتى الرمق الأخير من المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'احتفال النظارة'.. راموس يثير الجدل والحكم يعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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