'احتفال النظارة'.. راموس يثير الجدل والحكم يعتذر

وأحرز النجم الإسباني الهدف الأول للمنتخب من ركلة جزاء في الفوز بثنائية ليحافظ "لا روخا" على صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيف المجموعة منتخب السويد.

وبعد أن انتهى اللقاء، كشف راموس عن سبب احتفاله بالهدف، الذي سجله من ركلة جزاء وكلفه بطاقة صفراء.



وقال قائد منتخب إسبانيا: "لقد تحدثت عنه مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس عقبة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي وعبر عن أسفه".

وعبر راموس بعد نهاية اللقاء عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده، ولكنه في الوقت نفسه أعرب عن أسفه نظرًا للمعاناة التي تعرض لها الفريق حتى الرمق الأخير من المباراة.