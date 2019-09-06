2019-09-06 | 07:30
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وجدد ميسي عقده الأخير مع برشلونة عام 2017، تضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا نهاية أي موسم في حال أراد ذلك، وفقا للصحيفة.
وقال الصحفي الكتالوني المعروف رامون بيسا، إن بإمكان ميسي الرحيل عن بطل إسبانيا يوم 30 يونيو من كل عام.
وقالت الصحيفة إن هذا البند تم وضعه من قبل ميسي، في حال قرر العودة إلى الأرجنتين، لإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للأسطورة الأرجنتينية.
وسينتهي عقد ميسي الحالي صيف 2021، ومن المتوقع أن يجدد صاحب الكرات الذهبية الخمس مع ناديه، الذي قضى فيه كل سنوات مسيرته بكرة القدم الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين من توقيعه.. الكشف عن 'ثغرة كارثية' في عقد ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.