بعد عامين من توقيعه.. الكشف عن 'ثغرة كارثية' في عقد ميسي

فالنجم الأرجنتيني بإمكانه ترك ناديه برشلونة الإسباني مجانا في نهاية أي موسم، وفقا للبند "السري" الذي كشفته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وجدد ميسي عقده الأخير مع برشلونة عام 2017، تضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا نهاية أي موسم في حال أراد ذلك، وفقا للصحيفة.



وقال الصحفي الكتالوني المعروف رامون بيسا، إن بإمكان ميسي الرحيل عن بطل إسبانيا يوم 30 يونيو من كل عام.