قتيل و10 مصابين جراء تفجير مزدوج جنوب غرب باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية أن شخصا على الأقل قتل وأصيب عشرة آخرون بجروح، جراء تفجير مزدوج وقع في مدينة كويتا، عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان. وقال المتحدث باسم حاكم بلوشستان، لياكوات شاهواني، في تصريحات صحفية، إن عبوة ناسفة انفجرت في مكتب تابع لشركة نقل في منطقة (خيزاي شوك) في كويتا، فيما انفجرت عبوة ثانية عقب وصول عمال الإنقاذ وقوات الأمن والصحفيين للمنطقة.



وأضاف أن هذا الحادث أودى بحياة شخص على الأقل من عمال الإنقاذ وأصاب عشرة آخرين بينهم ستة من أفراد الشرطة وصحفيان، نقلوا جميعا إلى المستشفى القريب.



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