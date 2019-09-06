واشنطن: لا نخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المتوسط

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إنه ليست لديه خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1"، وسط غموض عن وجهتها الحالية.
وفي سياق متصل، أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن الولايات المتحدة لا تدرس بجدية القيام بأي عمل عسكري مثل الصعود إلى ظهر السفينة، نظرا لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تصعيد من شأنه تأجيج التوتر.
كما حذرت واشنطن أي دولة من مساعدة السفينة، وقالت إنها ستعتبر ذلك "دعما لمنظمة إرهابية" في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.
وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيراني جهاز الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر المتوسط إلى الغرب من سوريا.
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