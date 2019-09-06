واشنطن: لا نخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المتوسط

وقال إسبر للصحفيين في لندن ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة "نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر".

وفي سياق متصل، أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن الولايات المتحدة لا تدرس بجدية القيام بأي عمل عسكري مثل الصعود إلى ظهر السفينة، نظرا لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تصعيد من شأنه تأجيج التوتر.



كما حذرت واشنطن أي دولة من مساعدة السفينة، وقالت إنها ستعتبر ذلك "دعما لمنظمة إرهابية" في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيراني جهاز الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر المتوسط إلى الغرب من سوريا.