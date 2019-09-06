مقتل مدني نتيجة مشاجرة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل مدني نتيجة مشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدنياً قتل باسلحة بيضاء نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة الكمالية".

يذكر أن بغداد والمحافظات تشهد بين فترة وأخرى مشاجرات ونزاعات عشائرية، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن قتلى وجرحى.