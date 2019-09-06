الان تتابع «دوريان» المدمر يقتل 30 شخصاً في جزر البهاماس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار المدمر “دوريان” في جزر البهاماس إلى 30 قتيلاً.وقال رئيس وزراء الأرخبيل هوبير مينيس إن الإعصار خلّف دمارا كبيرا في الباهاماس سيستمر لفترات طويلة. وذكرت الأمم المتحدة أن زهاء 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة فورية. واقترب الإعصار دوريان الذي بات من الدرجة الثانية، أكثر الخميس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يتعرض لرياح شديدة وأمطار غزيرة، مع مخاطر تسجيل فيضانات مميتة.

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