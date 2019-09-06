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وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاما
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلن إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي عن وفاة رئيس البلاد السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاما.
وكتب منانجاجوا - في تغريدة عبر حسابه الرسمي للرئاسة على موقع "تويتر" قائلا: "أُعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس والرئيس السابق لزيمبابوي، روبرت موجابي".
وقال مصدر إعلامية إن موجابي توفي في سنغافورة حيث كان كثيرا ما يتلقى العلاج هناك في السنوات القليلة الماضية.
يذكر أن الجيش في زيمبابوي أطاح بموجابي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
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