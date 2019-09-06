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وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاما

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي عن وفاة رئيس البلاد السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاما.



وكتب منانجاجوا - في تغريدة عبر حسابه الرسمي للرئاسة على موقع "تويتر" قائلا: "أُعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس والرئيس السابق لزيمبابوي، روبرت موجابي".

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وقال مصدر إعلامية إن موجابي توفي في سنغافورة حيث كان كثيرا ما يتلقى العلاج هناك في السنوات القليلة الماضية.

يذكر أن الجيش في زيمبابوي أطاح بموجابي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.