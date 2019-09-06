الأمن الكويتي يلقي القبض على قيادي إخواني مطلوب أمنيا في مصر

كشفت مصادر رفيعة أن رجال أمن الدولة الكويتي تمكّنوا قبل يومين من ضبط أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد، وهو شاب يدعى خالد محمود المهدي.



وقالت المصادر بحسب "القبس الكويتية": إن ضبط المهدي جرى بناءً على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية، وأنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيدًا لتسليمه إلى مصر.

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