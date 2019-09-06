- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
إسرائيل تفضح أكاذيب أردوغان وتكشف عن تعاون استخباراتي كبير مع تركيا
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
كشف مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس، النقاب عن تعاون استخباراتي بين إسرائيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، في حديث مع النسخة الإلكترونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "حتى بالنسبة لأردوغان فقد قدمنا تحذيرات من الهجمات التي كان داعش على وشك القيام بها في تركيا".
ولم يكشف كاتس، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن موعد تقديم هذه المعلومات الاستخباراتية للرئيس التركي.
كان "كاتس" قد لوح قبل أيام بتبني حزمة من الإجراءات ضد النشاط التركي في مدينة القدس الشرقية، ولكن دون أن يعلن عنها رسميا، ولكن تم الربط ما بين تلويحه هذا ورسالة وجهتها إسرائيل إلى تركيا، عبر الاتحاد الأوروبي، بوجوب العمل على كبح نشاط حركة "حماس" في تركيا.
وبعد أن قالت تقارير إن تركيا طلبت من "حماس" أن توقف بشكل كامل نشاطها في تركيا فإن "كاتس" امتنع عن نشر حزمة الإجراءات التي لوح بها.
وعلى الرغم من تبادل الشتائم الشخصية بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن العلاقات ما بين البلدين لم تتوقف على كافة المستويات.
وأشار "كاتس" إلى أنه "نتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، والمعلومات الاستخباراتية التي تشاركها إسرائيل مع الولايات المتحدة تساوي أكثر من المعلومات الاستخباراتية التي يتلقونها من حلفاء آخرين"، ربما في إشارة إلى تركيا.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفضح أكاذيب أردوغان وتكشف عن تعاون استخباراتي كبير مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.