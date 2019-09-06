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إسرائيل تفضح أكاذيب أردوغان وتكشف عن تعاون استخباراتي كبير مع تركيا

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

كشف مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس، النقاب عن تعاون استخباراتي بين إسرائيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، في حديث مع النسخة الإلكترونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "حتى بالنسبة لأردوغان فقد قدمنا تحذيرات من الهجمات التي كان داعش على وشك القيام بها في تركيا".

ولم يكشف كاتس، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن موعد تقديم هذه المعلومات الاستخباراتية للرئيس التركي.

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كان "كاتس" قد لوح قبل أيام بتبني حزمة من الإجراءات ضد النشاط التركي في مدينة القدس الشرقية، ولكن دون أن يعلن عنها رسميا، ولكن تم الربط ما بين تلويحه هذا ورسالة وجهتها إسرائيل إلى تركيا، عبر الاتحاد الأوروبي، بوجوب العمل على كبح نشاط حركة "حماس" في تركيا.

وبعد أن قالت تقارير إن تركيا طلبت من "حماس" أن توقف بشكل كامل نشاطها في تركيا فإن "كاتس" امتنع عن نشر حزمة الإجراءات التي لوح بها.

وعلى الرغم من تبادل الشتائم الشخصية بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن العلاقات ما بين البلدين لم تتوقف على كافة المستويات.

وأشار "كاتس" إلى أنه "نتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، والمعلومات الاستخباراتية التي تشاركها إسرائيل مع الولايات المتحدة تساوي أكثر من المعلومات الاستخباراتية التي يتلقونها من حلفاء آخرين"، ربما في إشارة إلى تركيا.