شكرا لقرائتكم لماذا اختار والد بوريس جونسون اسما عربيا لابنته الوحيدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعرف أن دماء العثمانيين تجري في عروق المثير أكثر من سواه للجدل ببريطانيا هذه الأيام، وهو رئيس وزرائها التركي الأصل بوريس جونسون، المتوافر تقرير عن عائلته وأصولها، نشرته "العربية.نت" قبل 3 أعوام.

لكن قلة تعرف لماذا اختار والده اسما عربيا لابنته التي احتفلت الثلاثاء الماضي بمرور 54 سنة على ولادتها باسم Rachel Sabiha في لندن، المقيمة فيها مع زوجها الأم منه لثلاثة أبناء.

من أين جاء الأب Stanley Johnson بكلمة "صبيحة" ليقحمها في اسم الأخت الوحيدة لجونسون وشقيقيها Joseph Edmund البالغ 48 سنة، والمعروف باسم Jo اختصاراً، وهو من استقال أمس الخميس من منصبه كوزير دولة بحكومة المحافظين، إضافة إلى صغير العائلة Leo البعيد عن السياسة، والذي كان يعمل لدى "صندوق النقد الدولي" سابقاً، والمتزوج من مسلمة أفغانية الأصل، اسمها Taies Nezam وله منها ابنتان: الكبرى Lula البالغة 15 سنة، والثانية هي "روبي نور" الأصغر سنا منها بعامين.

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الأب مع أبنائه الأربعة

أما ريتشل صبيحة جونسون، أو "راشيل" لمن يريدها بالفرنسية، فهي إعلامية من مشاهير بريطانيا، لا لأنها أخت رئيس الوزراء، الأكبر سنا منها بعام، بل لأنها كاتبة وناشرة ومقدمة برامج تلفزيونية، تعمل بإذاعة BBC Radio4 واشتهرت بتضامنها في منتصف فبراير/شباط الماضي مع أستاذة الاقتصاد بجامعة كامبريدج، الدكتورة Victoria Batemant التي احتجت قبلها بأسبوع على الاستفتاء الذي ستخرج بريطانيا بموجبه من الاتحاد الأوروبي.

شجرة عائلة بوريس جونسون

صبيحة، في شجرة عائلة بوريس جونسون، هي الزوجة الثانية لجده الأكبر، التركي علي كمال، وابنة "زكي باشا" الراحل في 1943 بعمر 81 عاما، والذي قرأت "العربية.نت" في المتوافر من سيرته بالإنترنت، أن اسمه كان "زكي باراز كولاش كيليش أوغلو" المعروف للعثمانيين ببطل حرب البلقان ومارشال الإمبراطورية العثمانية زمن الحرب العالمية الأولى. ويبدو أنه قضى اغتيالا، إلا أن تفاصيل مقتله غير واضحة تماما، وأدناه نجد صورة لشجرة عائلة جونسون، من جده الأكبر "علي كمال" وزوجتيه، وصولاً إلى صغير العائلة ليو.

شجرة عائلة جونسون، من جدها الأكبر كمال علي وزوجتيه

وكان لزكي باشا من ابنته "صبيحة هانم" حفيد اسمه Zeki Kuneralp توفي في 1998 بعمر 84 سنة، وقبل رحيله عاش في سويسرا وكان دبلوماسيا في لندن الذي تعرف إليه فيها والد بوريس جونسون في ستينات القرن الماضي، ونشأت بينهما صداقة قوية، تعززت أكثر بعامل القرابة البعيدة، إلى درجة أنه جعل اسم والدته، وهي الزوجة الثانية لجده الأكبر علي كمال، اسما لابنته "ريتشل صبيحة" أيضا.