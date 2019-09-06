بعد 10 سنوات من استخدامه.. خطة الحكومة لتحويل «التوك توك» لخردة واستبداله بـ«مينى فان»

ممدوح محمد

بعد مرور 10 سنوات من استخدامه كوسيلة للتنقل داخل المحافظات والمراكز والقرى والأحياء الشعبية والتسبب في عشوائية، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبداله وإحلاله بسيارات آمنة ومُرخصة.

«التوك توك».. سيارة صغيرة مفتوحة تستخدم محركًا صغيرًا وتتميز بأنها من دون أبواب، تستخدم كسيارة أجرة رخيصة الثمن في الضواحي والمناطق الشعبية بالمدن والقرى المصرية.

سيارات آمنه

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

جاء ذلك في اجتماع حضره وزيرا المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولو الجهات المعنية.

تحويله لخردة

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه «سينتهي استخدامه ويتحول لخردة»، موضحًا أن الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك "وده شيء شبيه بمشروع التاكسي الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار».

260 ألف التوك توك مسجل

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التوك توك يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، لافتا إلى أن مصر بها 260 ألف مركبة مسجلة رسميًا، مرجحا أن يكون العدد الفعلي والحقيقي لها يتجاوز ذلك الرقم.

الميني فان

وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريبًا مع مصنعي «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدة لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

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الإدارة المحلية بالنواب

وبدوره قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، يؤكد وفائها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته في العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأضاف "السجيني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بالبرلمان بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات التوكتوك بدون تراخيص وبدون رقابة من الدولة كاملة عليها، بالإضافة للعديد من الآفات التي نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن هذا القرار:

- اجتماع مع مصنعى التوك توك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات المينى فان.

- سيارات «المينى فان» تعمل بالغاز الطبيعى.

- وزارة المالية تتبنى تنفيذ البرنامج.

- المشروع يوفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين.

- يساهم فى توفير من فرص العمل للشباب.