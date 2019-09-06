‏⁧كنعان يسأل الحكومة عن عدم البدء بتحقيق مشروع مكننة الادارة مع البنك الدولي

سأل رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا لا تبدأ ​الحكومة​ فوراً بتحقيق مشروع مكننة الادارة egovernment مع ​البنك الدولي​ الذي ابلغ استعداده للتمويل بحدود 100 مليون ​دولار​ ، ما يسهل عمل المواطن ويقضي على ​الفساد​ الاداري؟".

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