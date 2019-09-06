درغام: نحن بحاجة الى قرارات موجعة تبدأ بمؤسسات الدولة

رأى النائب ​أسعد درغام​ في حديث إذاعي ان "كلام الموفد الفرنسي المكلف متابعة ملف سيدر بيار دوكان يتطابق مع كلام الرئيس ميشال عون بالدعوة لجلسة طوارئ اقتصادية في ​بعبدا​ لانه لم يعد ممكنا معالجة ​الوضع الاقتصادي​ بالمسكنات ونحن بحاجة الى قرارات موجعة تبدأ بمؤسسات ​الدولة​ فحين نصل الى فرض ضرائب على الشعب تكون لديه الثقة بأن الدولة بدأت بنفسها".

وأكد انه "لا يمكن الحديث عن فرض ضرائب من دون الحديث عن المرفأ وقرار جريء حول الكهرباء وتطبيق خطة الكهرباء التي أقرت ولم يعد لدينا وقت للتفكير اذ أننا وصلنا الى خطورة انهيار الهيكل على رؤوس الجميع".

وشدد على انه "نحن بحاجة لقرارات مهمة وبنيوية الاقتصاد اللبناني والخطط المتعلقة به بحاجة الى اصلاحات جذرية للخروج من هذا الوضع".