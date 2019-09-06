حوري: خيارنا الوحيد التوجه نحو الاصلاح الاقتصادي

اكد مستشار رئيس الحكومة، ​عمار حوري​، "ألا ضرائب مباشرة في موازنة 2020 والمشروع سيعرض على ​مجلس الوزراء​ لمناقشته قبل ان يذهب الى ​المجلس النيابي​"، مشيرا الى "ان خيارنا الوحيد التوجه نحو الاصلاح الاقتصادي".

وشدّد حوري في حديث اذاعي على "الا مجال بعد اليوم لتأخير الاصلاحات في ​الكهرباء​، والخيارات معدومة في هذا المجال، ما عدا الالتزام بالخطة وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، فضلا عن وقف ​الفساد​ والهدر الذي يستنفذ مالية ​الدولة​،" لافتا من جهة أخرى الى "ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، يملك تكليفا وطنيا لمناقشة مسألة ​ترسيم الحدود​".

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