عبدالله: القفز فوق الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية يخلق شرخا اجتماعيا

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "القفز فوق ​الاتحاد العمالي العام​، و​هيئة التنسيق النقابية​، ورابطة موظفي الإدارة، خلال مناقشة اجراءات ​الوضع الاقتصادي​، يعتبر اخلالا بقاعدة إشراك فريقي العقد الإجتماعي في تحمل المسؤولية الوطنية، ويخلق شرخا اجتماعيا في الوقت الغير مناسب".

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