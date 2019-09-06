اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ "اننا انتصرنا على عدو كان يهدد دول عربية بأكملها وهزمنا هذا العدو إلاسرائيلي مرتين استراتيجيتين كما وهزمنا العدو التكفيري المدعوم من 120 دولة في العالم ولو ان الأموال التي دفعت للتكفيريين دفعت للفلسطينيين لهزمت ​إسرائيل​ ورحلت".

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي الذي يقام في حسينية بلدة حومين الفوقا، لفت إلى ان "حكام هذه ​الدول العربية​ خارج الطريق والنهج ولا رهان عليهم لعزة هذه الامة هم مهزومون ويشتغلون عند الأجنبي وشركاء لأذلال شعوبنا . فهم يدفعون ثمن بقائهم في السلطة دفعوا وسيبقوا يدفعون لبقائهم ، وطالما ان هناك حرب في ​اليمن​ سيبقوا يدفعون .فهم يدفعون للأمريكي وهناك من يدفع للأسرائيلي للقضاء على ​حزب الله​ و​المقاومة​ لأنها فضحتهم وخربت كل مشاريعهم".

وشدد على ان "المقاومة شكلت محور ممتد من غزة ولبنان ف​سوريا​ و​العراق​ و​ايران​ واليمن . وهم اليوم يعملون على الوضع الداخلي في لبنان بأن هناك افلاس و​الوضع الاقتصادي​ ينهار ويفرضون ​عقوبات​ هنا وهناك لضرب محور المقاومة، والمطلوب منا هو الصبر لتخطي هذه المرحلة لنحبط المشروع الأميركي الذي يراهن على مللنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر رعد: المطلوب منا ان نصبر كي نتخطى هذه المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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