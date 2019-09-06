أبو سليمان: لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بنا

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ان "المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير ​بيار دوكان​ حمل تساؤلات عدة حول التأخير في المشاريع لا سيما ​الكهرباء​ والتي يبدو ان هناك اهتماماً دولياً حيالها".

ولفت في حديث صحفي إلى ان "دوكان شدد على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتشكيل مجلس ادارة كفوء ونزيه، وتخفيض ​العجز​ من خلال رفع التعرفة. كما توقف دوكان عند مسألة الرقابة والشفافية وسبل ضمانتها من قبل ​الحكومة​. ولعلّ الهاجس الاكبر يتمثل في غياب الشفافية والمساءلة حيث صُنّف ​لبنان​ ​الدولة​ 176 لناحية تضخّم نسب الفساد".

ورأى انه "بالتزامن مع الاصلاحات لا بد من تكليف لجنة مؤلفة من قضاة مشهود لهم بنزاهتهم، بالاضافة الى ​القطاع الخاص​ و​ممثلين​ عن ​الجمعيات الأهلية​ من اجل وقف الهدر وتحقيق إصلاح جدي، والاستفادة من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وإنجاز مشروع أول استراتيجية وطنية ل​مكافحة الفساد​ وبلوغ مشروع قانون حماية كاشفيه مرحلة متقدمة، وبهذه الطريقة نعزز ثقة ​المجتمع الدولي​ تجاهنا".