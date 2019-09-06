أبو سليمان: لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بنا

أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان ان "المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان حمل تساؤلات عدة حول التأخير في المشاريع لا سيما الكهرباء والتي يبدو ان هناك اهتماماً دولياً حيالها".
ولفت في حديث صحفي إلى ان "دوكان شدد على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتشكيل مجلس ادارة كفوء ونزيه، وتخفيض العجز من خلال رفع التعرفة. كما توقف دوكان عند مسألة الرقابة والشفافية وسبل ضمانتها من قبل الحكومة. ولعلّ الهاجس الاكبر يتمثل في غياب الشفافية والمساءلة حيث صُنّف لبنان الدولة 176 لناحية تضخّم نسب الفساد".
ورأى انه "بالتزامن مع الاصلاحات لا بد من تكليف لجنة مؤلفة من قضاة مشهود لهم بنزاهتهم، بالاضافة الى القطاع الخاص وممثلين عن الجمعيات الأهلية من اجل وقف الهدر وتحقيق إصلاح جدي، والاستفادة من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وإنجاز مشروع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وبلوغ مشروع قانون حماية كاشفيه مرحلة متقدمة، وبهذه الطريقة نعزز ثقة المجتمع الدولي تجاهنا".
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