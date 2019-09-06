النشرة: مقتل شخص اثر انفجار "شوديير" في قب الياس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن شخصا قُتل إثر إنفجار "شوديير" في معمل "سوموكو" في ​قب الياس​ ليلاً، وعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على اخماد الحريق الذي اندلع من جراء الانفجار.

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