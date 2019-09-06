قبيسي: على الحكومة ان تتحمل مسؤليتها لتشكل مجالس ادارة وهيئات ناظمة

اكد عضو المكتب السياسي لحركة امل النائب ​هاني قبيسي​ ان نحن لا نريد وطناً طائفياً ولا بلد مزرعة ولا نريد بلد يتسم بصفة الهدر و​الفساد​ ولا بسمة الضياع، ونعرف تماماً الواجبات الملقاة على عاتقنا، مشيدا بما تميزت به ​الدولة​ في الاونة الاخيرة من موقف موحد صدر عنها بعد الاعتداء الاسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​، داعيا الى ان ننتقل من بلد المزرعة والفساد والهدر الى الدولة السليمة التي تحمي المواطن".

وكشف قبيسي خلال مجلس العزاء الذي يقام في حسينية ​بلدة كفركلا​، "ان كتلة التنمية والتحرير تقدمت بإقتراح قانون يجعل من لبنان دائرة انتخابية واحدة وهذا يوصلنا الى دولة مدنية، تنقلنا الى واقع لا طائفي فيصبح لبنان خال من القيد الطائفي"، معلنا ان "استبشرنا خيراً بإجتماع حصل في ​القصر الجمهوري​ لمعالجة الواقع الاقتصادي ولكن هناك خطوة يجب استكمالها بتشكيل الهيئات الناظمة لمؤسسات الدولة من مجالس ادارة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ و​الطيران المدني​."

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