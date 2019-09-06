صندوق النقد الدولي يلغي الحدّ العمريّ المفروض لمنصب المدير العام

أعلن ​صندوق النقد الدولي​، الموافقة على إصلاح قوانينه بهدف إلغاء الحَدّ العمريّ المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغاريّة كريستالينا جورجييفا لتحلّ مكان ​كريستين لاغارد​.

وذكّر الصندوق في بيان أنّه "منذ العام 1951، كان القانون العام لصندوق النقد الدولي يُحظّر تعيين مرشّح يبلغ الخامسة والستّين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام. كما أنّه لم يكُن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين".

وأضاف أنّ "تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين والذي يدخل فورًا حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقةً مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة وعلى رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ الذين لا يخضعون لأيّ حدٍّ عمريّ".

يذكر ان هذا الإصلاح الذي تمّ تبنّيه عشيّة إغلاق باب الترشيحات، سيُتيح خصوصاً قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستّين في 13 آب.

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