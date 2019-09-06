السفير السعودي باليمن:اهتمامنا منصب على تحقيق الأمن ودعم الحكومة الشرعية

أكد السفير السعودي لدى اليمنمحمد آل جابران "اهتمام السعودية ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية"، مشددا على ان "الرياض تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات".
ولفت إلى ان "أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع أخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن"، وأضاف "السعودية تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحدات الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، والمملكة تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء".
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