الأناضول: أنقرة تستدعي سفير لبنان على خلفية حادثة اللافتة على بوابة السفارة

أفادت وكالة "الأناضول" أن "وزارة الخارجية التركية استدعت السفير اللبناني لدى أنقرة، غسان المعلّم، على خلفية حادثة اللافتة على بوابة السفارة التركية في بيروت، ونقلت له انزعاج أنقرة من الاستفزاز".
وكشفت مصادر للوكالة أنه "تم إبلاغ السفير اللبناني بالقلق على أمن السفارة التركية في بيروت، جراء اقتراب المجموعة من السفارة ووصولهم بوابتها"، مؤكدة أنه "طُلب من المعلم اتخاذ السلطات اللبنانية، على الفور، التدابير الأمنية اللازمة، من أجل حماية جميع المصالح التركية في لبنان، وفي مقدمتها السفارة في بيروت".
ولفتت الى أن "مرتكبي الاستفزاز مجموعة تسمى "أوميغا تيم"، تابعة للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون".
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