"الشمس المشرقة" تسبب أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty علم الشمس المشرقة مثير للجدل

وقال كيم بو يونغ، المسؤول باللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية، إن سول قدمت طلبا إلى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، خلال اجتماعات اللجنة الأولمبية الوطنية في العاصمة اليابانية، بين 20 و22 أغسطس الماضي.

وفي المقابل، قال المنظمون اليابانيون إنهم لن يحظروا العلم، الذي يصور 16 شعاعا أحمر ينبعث من الشمس.

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وأضافوا: "يستخدم علم الشمس المشرقة الأحمر على نطاق واسع في اليابان. ليس له أي دالات سياسية، لذلك لا ينظر إليه على أنه شيء محظور".

ويرى كثيرون في كوريا الجنوبية أن العلم يرمز لأعمال اليابان العدوانية في الحرب العالمية الثانية.

وتوترت العلاقات بين البلدين مؤخرا بسبب قضايا تجارية، وتهديدات بإنهاء اتفاقية لتبادل معلومات استخباراتية عسكرية.