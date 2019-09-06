لوخ نس.. تحليل الحمض النووي قد يكشف حقيقة "الوحش الأسطوري"

وقال نيل جيميل من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، إن المشروع وجد كمية عالية بشكل مدهش من الحمض النووي في الماء.
وحذر من أنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا يدل على ثعبان بحر عملاق، أو مجرد كثير من آخرين أصغر حجما من هذه الأسماك".
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لكنه قال في مؤتمر صحفي في إسكتلندا، الخميس، إن فكرة ثعبان البحر العملاق ممكنة على الأقل.
ولم يعثر مشروع الحمض النووي على أي دليل يدعم فكرة أن الوحش هو من الزواحف القديمة طويلة العنق، التي تدعى "بلسيوسور".
وتعد بحيرة لوخ نيس ثاني أكبر، وثاني أعمق، مسطح مائي عذب في الجزر البريطانية.
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