شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتركيب وصيانة مصاعد مستشفى بولاق الدكرور العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو أبو اليزيد، سرعة تركيب وصيانة المصاعد بمستشفى بولاق العام، خاصة وأنه تم اعتماد مبلغ مالى لها بقيمة 15 مليون جنيه، لإجراء الأعمال اللازمة سواء صيانة أو تركيب، لتحسين مستوى الخدمة.
وأوضح عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور، أنه جرى اعتماد الموازنة سالفة الذكر، لسرعة البت فى أعمال الصيانة والتركيب حتى تعمل المستشفى بكامل طاقتها، لافتا إلى أن التأخير فى التنفيذ يؤثر على تعطيل غرفة العمليات الكائنة بالدور الرابع بالمستشفى نظرًا لعدم وجود مصاعد، مما يعنى أن هناك طاقة مهدرة، وجهود غير مستغلة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وانعكس ذلك على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم اعتماد ميزانية ضخمة فى الموازنة العامة للعام الجارى، بالإضافة لإطلاق العديد من المبادرات التى تهدف جميعها لتحسين المنظومة.
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