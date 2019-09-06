شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان: ننسق مع الحكومة لحل مشكلة عمال التشجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، ضمن أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل.

وأشار "أبو خضرة"، أن هناك نحو 34 ألف عامل من عمال التشجير فى كافة المحافظات يعملون منذ سنوات طويلة، ولم يتم تثبيتهم أو عمل عقود شاملة لهم، لضمان استقرار أوضاعهم، بجانب تدنى أجورهم.

وأضاف "أبو خضرة"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان عقدت جلسات عديدة خلال دور الانعقاد السابق لمناقشة هذه المشكلة، وأوصت بعمل عقود شاملة لهؤلاء العمال، وستنسق مع الحكومة لمتابعة الإجراءات التى اتخذت بشأن عمال التشجير.