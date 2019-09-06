​ترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف نشاطات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في منطقة الخليج.

وأشار البيت الأبيض - في بيان - إلى أن ترامب جدد - خلال اتصال هاتفي مع ماكرون - رفضه لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران في الوقت الحالي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.