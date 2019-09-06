وزير الدفاع الأمريكي: لا خطط لاحتجاز الناقلة الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بلاده لا تخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1)، التي تقع في قلب النزاع بين طهران والقوى الغربية.

وأشار إسبر - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أنه يؤيد جهود فرنسا ودول أخرى لحمل إيران على إجراء محادثات مع إيران ، مضيفا "إذا كان الفرنسيون وغيرهم يستطيعون دفع الإيرانيين للحضور إلى الطاولة للتحدث، فهذا أمر جيد".