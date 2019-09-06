85 يومًا.. ننشر إجازات العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، في اجتماعه الأخير، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

وتبدأ الدراسة بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، وتستمر حتى الخميس الموافق 28 مايو 2020، بواقع 37 أسبوعًا تقريبًا، و205 أيام.

وتبدأ الدراسة بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2019، وتستمر حتى الخميس الموافق 4 يونيو 2020، بواقع 35 أسبوعًا، و200 يوم.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية، الإجازات الرسمية التي يتخللها العام الدراسي الجديد:

أولًا: إجازات الفصل الدراسي الأول:

-الأحد 6 أكتوبر2019: عيد القوات المسلحة.

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-السبت 9 نوفمبر2019: المولد النبوي الشريف "تقديريًا".

-الثلاثاء 7 يناير2020: عيد الميلاد المجيد.

ثانيًا: إجازة نصف العام الدراسي، ومدتها أسبوعان، تبدأ من السبت الموافق 25 يناير 2020، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020.

ثالثًا: إجازات الفصل الدراسي الثاني:

- الاثنين 20 أبريل 2020: إجازة شم النسيم "تقديريا".

- السبت 25 أبريل 2020: عيد تحرير سيناء.

يضاف إلى ذلك 66 يومًا (الجمعة والسبت)، على مدار 33 أسبوعًا (بعد استثناء أسبوعي إجازة منتصف العام)؛ ليصل عدد أيام الإجازات بالعام الدراسي إلى 85 يومًا، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية 115 يومًا فقط.