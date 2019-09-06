قلنسوة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مدينة قلنسوة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بإصابات خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وبحسب الشرطة، فقد عثر على الشاب مصابا في المدينة، وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا لمواصلة العلاج.

وكانت قد وصلت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة، وباشرت التحقيق في الظروف والملابسات، دون أن تتضح خلفيتها.

ولم ترد أية أنباء عن اعتقال مشتبه بهم بارتكاب الجريمة.

يذكر في هذا السياق أن مدينة قلنسوة، وبينما تعاني من سياسة هدم البيوت بداعي عدم ترخيصها، وسياسة مصادرة الأراضي بذرائع شتى، بضمنها لصالح مد خط سكة الحديد وتوسيع شارع "6"، فإن شوارعها باتت مسرحا للجريمة، كان بينها إطلاق نار على عروس فور انتهاء السهرة مطلع آب/ أغسطس الماضي، وإصابة طفلة أواخر نيسان/ أبريل.