شكرا لقرائتكم أميركا: للسعودية الحق بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الجمعة، إلى أن الحوثيين يرتكبون الفظائع في اليمن، مؤكداً على أن طهران هي من تحركهم وتوجههم.

وقال الوزير للصحافيين: "الحوثيون يرتكبون الفظائع في اليمن وتحركهم إيران".

كذلك أضاف إسبر في معرض حديثه أن "المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها ميليشيات الحوثي".

"فتنة الأشقاء"

من جانبها، كانت السعودية قد أعلنت، الخميس، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديداً لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.

وتابعت المملكة العربية السعودية، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنها تراقب مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية، والمملكة إذ تعبر عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار فإنها تؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة، التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية.

كذلك أشارت المملكة إلى ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق، وأنها لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي (داعش والقاعدة)، بحسب البيان.

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أيضا شددت المملكة على أنها لن تتوانى عن التعامل مع أي خطر يهدد أمنها وأمن المنطقة بكل حزم.

الحل .. بحوار جدة

كذلك نوّهت المملكة إلى ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة، المتمثلة بضرورة استعادة مقرات ومعسكرات الحكومة الشرعية في عدن، داعية الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية إلى الانخراط في "حوار جدة" بشكل فوري ودون تأخير.

كما أكدت استمرارها في دعم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه هادي وحكومته، وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها.

حكومة اليمن ترحب

بدورها، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، ببيان المملكة العربية السعودية حول تطورات عدن، مبدية استعدادها الكامل لما دعت إليه.

كما ثمنت الحكومة الشرعية موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظات الجنوب، وكذلك تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة.

أيضا أشادت الحكومة الشرعية بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف.