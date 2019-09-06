مصادر التيار تنفي لـ"الجمهورية" محاولة اقصاء القوات

نَفت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجمهورية" التحليلات الإخبارية التي خَلُصت الى الإستنتاج أنّ هدف التيّار الوطني الحر إقصاء القوات اللبنانية، مُفنّدة بعض ما لديها من إثباتات تؤكّد أنّها كانت السبّاقة الى شراكة القوات وليس الى إلغائها أو إقصائها.
وأبَدت مصادر التيّار استعدادها لتلبية أي دعوة أو أي نداء طارىء توجّهه بكركي لجمع الأقطاب المسيحييين بمعيّة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناقشة المسائل المفصلية الوجوديّة والتعالي عن الخصومات الشخصية.
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