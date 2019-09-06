مصادر التيار تنفي لـ"الجمهورية" محاولة اقصاء القوات

نَفت مصادر ​التيار الوطني الحر​ لـ"الجمهورية" التحليلات الإخبارية التي خَلُصت الى الإستنتاج أنّ هدف التيّار الوطني الحر إقصاء ​القوات اللبنانية​، مُفنّدة بعض ما لديها من إثباتات تؤكّد أنّها كانت السبّاقة الى شراكة القوات وليس الى إلغائها أو إقصائها.

وأبَدت مصادر التيّار استعدادها لتلبية أي دعوة أو أي نداء طارىء توجّهه ​بكركي​ لجمع الأقطاب المسيحييين بمعيّة ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ لمناقشة المسائل المفصلية الوجوديّة والتعالي عن الخصومات الشخصية.