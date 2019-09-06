الحجار: المزايدات والشعبوية يجب الا يكون لها مكان بقاموس العمل باتجاه الانقاذ

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث صحفي ان "اجتماع ​بعبدا​ انتج رؤية مشتركة لدى جميع الجهات السياسية، حول طبيعة المشكلة التي يعاني منها ​الاقتصاد اللبناني​، ربما هناك بعض الاختلافات والتباينات في ما خصّ طرق المعالجة، لكن هذا التباين يجب الا ينتج منه اي تأخير او تردّد في وضع الحلول للمشكلة الاقتصادية، والّا ستكون العواقب وخيمة. فعلى الأفرقاء ان يتحلّوا بالمسؤولية ويتحمّلوا المسؤولية المشتركة لانتاج الحلول المطلوبة. وهنا تقع مسؤولية ​الحكومة​ التي تضمّ كل الفرقاء، ويجب التأكيد في خلاصة الأمر على انّ المزايدات والشعبوية يجب الا يكون لها مكان في قاموس العمل في اتجاه الانقاذ".

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