جابر:المطلوب ان يُواكب اللقاء الاقتصادي بالمنحى التنفيذي لما تمّ الاتفاق عليه

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ انه "لم يعد هناك مجال لتضييع الوقت، حضر الموفد الفرنسي ​بيار دوكان​ وقال لنا انّ ​لبنان​ مريض والعلاج في ايديكم، وعلينا ان نقتنع ان المريض يحتاج الى علاج، وكلما تأخّرنا في تقديم هذا العلاج سيستفحل المرض اكثر وتصعب معه اي امكانية للعلاج".

واشار جابر في حديث صحفي الى انّ "الفرصة ما زالت متاحة، ولقاء الاثنين الاقتصادي السياسي الذي انعقد في ​بعبدا​، حدّد الاسس لكيفية المعالجة، وهنا المطلوب ان يُواكب هذا اللقاء بالمنحى التنفيذي لما تمّ الاتفاق عليه. وهنا الدور الاساس هو للحكومة، التي ينبغي عليها الانطلاق سريعاً على طريق الانقاذ قبل فوات الأوان".

وشدد على انه "الآن هو وقت اتخاذ القرارات السريعة، وليس الاسترخاء كما هو حاصل، المطلوب من ​الحكومة​ المسارعة الى احداث صدمة ايجابية مطلوبة اكثر من اي وقت مضى، والبداية يُفترض ان تبدأ من اجراء ​التعيينات​ وملء الشواغر القائمة، اذ لا يجوز ابداً استمرار الشغور في حاكمية ​مصرف لبنان​ لناحية تعيين نواب الحاكم، ولا تعيينات الهيئات الناظمة، وقد اشار الى ذلك دوكان من باب انتقاد التأخير في ذلك، اضافة الى معالجة ملف ​الكهرباء​. اذًا المطلوب قرارات سريعة، وتعيينات اسرع. فبذلك نوجّه رسالة قوية الى الداخل والخارج بأننا جدّيون في إنقاذ انفسنا وانقاذ اقتصادنا".

وأكد ان "الطريق سهل جداً امام الحكومة، فلتبادر الى تطبيق مجموعة من القوانين التي تؤدي الى تغييرات واصلاح حقيقي، فليجلسوا على الطاولة ويقرّروا تنفيذ القوانين وهذا يحل جانباً كبيراً من المشكلة. ونحن نسمع الناس التي تقول لهم أقدموا على العمل والتغيير لكي نثق بكم".