مصادر الجمهورية: مذكرة الحريري للمؤسسات العامة جدية للغاية

أكدت مصادر ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" أهمية انطلاق الخطوات التي سيتخذها ​لبنان​ لملاقاة الدعم الدولي. ووصفت مذكرة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ التي اصدرها امس الاول الى الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة الواقعة تحت غطاء ​القطاع العام​ من اجل توصيف الوضع الوظيفي، بأنّها مذكّرة جدّية للغاية. وأوضحت ان "الهدف منها تحديد حجمها ومدى حاجتها الى كل موظفيها، وتحديد الفائض كما النواقص في العديد منها.

ووصفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" هذه الخطوة بالمهمة على طريق اصلاح القطاع العام وانهاء مقولة الفائض. فإن صحت بعض المواقف التي تتحدث عن التخمة في بعض مؤسسات القطاع العام فانّ ذلك لا ينطبق على مؤسسات أخرى خسرت ثلث كادراتها وباتت معظم مواقعها مشغولة بالإنابة او بالتكليف.

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