ترامب أكد لماكرون رفضه لرفع العقوبات الأميركية عن إيران بالوقت الحالي

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه لرفع العقوبات الأميركية عن إيران في الوقت الحالي.
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