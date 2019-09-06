ترامب أكد لماكرون رفضه لرفع العقوبات الأميركية عن إيران بالوقت الحالي

أعلن ​البيت الأبيض​ ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ جدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ رفضه لرفع ​العقوبات الأميركية​ عن ​إيران​ في الوقت الحالي.

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