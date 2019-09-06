عبّرت مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا لـ"الجمهورية" عن ارتياحها لمواقف الموفد الفرنسي المعني بملف "سيدر" السفير بيار دوكان وخصوصاً عندما وضع الإصبع على العديد من الجروح اللبنانية.
وابدت المصادر تفهماً للملاحظات التي عبّر عنها. واعتبرت ان دوكان كرّر ما قاله لبنان في الكثير من النقاط التي أُقرّت في لقاء بعبدا وما تجهد الحكومة بشأنه، معتبراً انّ اولويات لبنان باتت واضحة ولا بدّ ان تبتّ الحكومة بما هو مطلوب منها وما هو متوقع ان يقوم به مجلس النواب سيتم في المواعيد المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من قصر بعبدا للجمهورية: مرتاحون لمواقف بيار دوكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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