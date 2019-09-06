مصادر مقربة من قصر بعبدا للجمهورية: مرتاحون لمواقف بيار دوكان

عبّرت مصادر وزارية مقرّبة من ​قصر بعبدا​ لـ"الجمهورية" عن ارتياحها لمواقف الموفد الفرنسي المعني بملف "سيدر" السفير ​بيار دوكان​ وخصوصاً عندما وضع الإصبع على العديد من الجروح ال​لبنان​ية.

وابدت المصادر تفهماً للملاحظات التي عبّر عنها. واعتبرت ان دوكان كرّر ما قاله لبنان في الكثير من النقاط التي أُقرّت في لقاء بعبدا وما تجهد ​الحكومة​ بشأنه، معتبراً انّ اولويات لبنان باتت واضحة ولا بدّ ان تبتّ الحكومة بما هو مطلوب منها وما هو متوقع ان يقوم به ​مجلس النواب​ سيتم في المواعيد المحددة.