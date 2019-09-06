30 قتيلاً في الباهاماس جراء الإعصار دوريان









اسماء السيد - ناساو: ارتفع إلى 30 العدد الموقّت للقتلى الذين قضوا في جزر البهاماس جرّاء مرور الإعصار المدمّر دوريان، وفق ما أعلن رئيس وزراء الأرخبيل هوبير مينيس لقناة "سي إن إن" الخميس.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 20 قتيلاً، غير أنّ السُلطات تخشى أن يُصبح العدد أعلى من ذلك بكثير بعد إنهاء عمليّات الإغاثة.

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وقال مينيس إنّ الإعصار خلّف دماراً في الباهاماس سيستمرّ "لأجيال".

وقالت الأمم المتحدة من جهتها إنّ زهاء 70 ألف شخص "يحتاجون إلى مساعدة فوريّة".

واقترب الإعصار دوريان الذي بات من الدرجة الثانية، أكثر الخميس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الذي يتعرّض لرياح قويّة وأمطار غزيرة، مع مخاطر تسجيل فيضانات مميتة.