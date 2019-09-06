شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب بفض التشابكات حول الطرق وجهة واحدة تتولى الإشراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى، بحصر ولاية جميع الطرق والكبارى لكل محافظة، ووضع خطة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة.

وأكد "النويشى"، ضرورة العمل على فض التشابكات بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والوحدات المحلية بشأن الولاية على الطرق، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك جهة أو هيئة واحدة تشرف على كافة الطرق على مستوى الجمهورية سواء الطرق العامة أو الطرق الداخلية فى المحافظات.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "اللجنة أوصت فى وقت سابق خلال دور الانعقاد الرابع، بالتنسيق بين وزارات النقل والتنمية المحلية والداخلية لحل مشكلات الطرق من حيث الكفاءة والمشاكل الفنية والمطبات العشوائية، وننتظر حلول عاجلة فى هذا الملف".