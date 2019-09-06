"المرتزقة التشاديون".. خنجر قطر وتركيا للعبث بجنوب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني جنوب ليبيا منذ أحداث الـ17 فبراير/شباط 2011 من أزمة أمنية مزمنة في ظل انتشار ظواهر السطو والسرقة والقتل على الهوية والصراع القبلي والسياسي.

واستغلت الدولتان الداعمتان للإرهاب (تركيا وقطر) الفراغ السياسي والتدهور الأمني لنشر العصابات الإجرامية من المعارضة التشادية، وإرهابيين من بوكوحرام النيجيرية، وأخرى من مالي، إضافة إلى مهربي البشر والسلاح والمخدرات.



وفي الفترة الأخيرة مع إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من العصابات، حاولت قوات مسلحة من المعارضة التشادية وبعض قبائل التبو زعزعة الأمن بالجنوب، خاصة في مدينة مرزق.

لكن مراقبين يرون أن استهداف مدينة مرزق على وجه التحديد وعدم مهاجمة المدن المحيطة، يؤكدان أن العملية العسكرية وراءها أغراض أخرى غير استهداف الخطوط الخلفية ومحاولة إرباك الجيش الليبي.

وتحاول "العين الإخبارية" رصد من يعبث بالجنوب الليبي.. ولماذا مرزق؟ وماذا يريد؟





المرتزقة التشاديون

هي حركات معارضة مسلحة توجد في الجنوب الليبي وغالبيتهم من قبائل التبو، وتتكون من عناصر "الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد" الذين انتقلوا للعمل في جنوب ليبيا كنشطاء يزعمون أنهم ليبيون، و"جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد" التي يقودها الجنرال محمد نوري الزعيم الشهير بالمعارضة التشادية الذي كاد يستولي على العاصمة أنجامينا عام 1998، وينتمي لقبائل أناكزة.

بجانب "المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية ومعظمهم من قومية "الدازاقرا" التشادية، وتجمع القوى من أجل التغيير في تشاد الذي ينتمي إلى القوميات التشادية المنتشرة شرق تشاد خاصة الزغاوة بزعامة الجنرال تيمان أردمي.

وتدعي غالبية المعارضة التشادية الانتماء لقومية التبو التي لها وجود بجنوب ليبيا لتبرير تواجدها، وتواترت الأنباء عن دعم حكومة "الوفاق" لتحركاتهم تحت غطاء سياسي تحت مسمى "قوات حماية الجنوب"، ولكنها تعتدي على المدنيين وتهجر الأهالي بقيادة حسن موسى التباوي.





وفي الجانب الآخر، تؤكد القوى السياسية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب والجيش الوطني أن من احتلوا مدينة مرزق تحت غطا قبائل "التبو" ليسوا ليبيين.

وبدأت الإشكالية منذ إعلان القذافي عام 1976 احتلال إقليم أوزو شمال تشاد، وضمه لمدينة مرزق، وبعد رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية أصدرت في 1994 قرارها لصالح تشاد، وذلك بعد إقرار قبائل التبو بالمنطقة أنهم غير ليبيين.

وأصدر القذافي توجيهات لأعضاء المكونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية -الحكومة والمجالس المحلية- باعتبار الإقليم غير ليبي، ومعاملة أبنائه معاملة الأجانب عام 1997.

إلا أن المرتزقة التشاديين تمسكوا بعد عام 2011 بخطاب مسجل للقذافي ما قبل الحرب يقول فيه بليبية الإقليم الذي تراجع عنها فيما بعد، وبالبحث في المصادر التاريخية، ثبتت عدم ليبية قاطني الإقليم.

ويقول الدكتور مختار الجدال في كتاب "طرق تجارة القوافل عبر الصحراء الليبية"، إن سكان مرزق التي احتلها الآن المرتزقة التشاديون: "أغلبهم من أهالي سوكنه، وهون، وبعضهم من أقصى الشرق من جالو وأوجله، وسكنوها منذ زمن بعيد لأجل التجارة".

ووفقا لكتاب تاريخ طرابلس الغرب المنشور عام 1970 أي ما قبل حرب تشاد، والذي قال فيه مؤلفه محمود ناجي: إن مقر تبو رشادة جبال تيبيستي بتشاد (إقليم أوزو المتنازع عليه).

وشكل القذافي عام 2007 لجنة من 7 ضباط وخبراء أعدوا تقريرا حول التبو أثبت فيه أن التبو قبائل لها امتداد داخل الجنوب الليبي، وتشاد والنيجر ومالي وأعدادهم لا تتعدى 22 ألف شخص في حين أن نحو 10 آلاف منهم غير مقيدين بسبب طبيعتهم البدائية.

كما أن وثائق تسليم 500 دينار ليبي التي منحت عام 2011 ضمن منظومة أرباب الأسر إلى العائلات من التبو التي لا تملك كتيب عائلة أثبتت أنهم كانوا 157 عائلة فقط بمرزق.

قطع إمدادات قطر وتركيا

وارتكب المرتزقة التشاديون منذ 2011 العديد من الجرائم في الجنوب الليبي، وتمكن الجيش الوطني من طردهم أوائل يناير/كانون الثاني من العام الجاري، ومع بداية معركة تحرير طرابلس عادوا مرة أخرى.

ويرى عضو مجلس النواب عن الجنوب الليبي علي السعيدي أن عودة المرتزقة التشاديين لإجرامهم جاء بعد قطع الإمدادات التي كانت تصلهم من القوة الثالثة المدعومة من تركيا، الأمر الذي جعلهم يلجأون لقطع الطرق والخطف.

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وقال لـ"العين الإخبارية" إن اختيار عصابات المرتزقة التابعين للوفاق الوقت الحالي مرزق بصفة خاصة يأتي نتيجة قرب الإمداد لها من المناطق التي ما زالت تدين بالولاء لقوة حماية الجنوب ومنها القطرون.

وأضاف أن المرتزقة يحاولون تخفيف الضغط عن المليشيات المحاصرة في آخر معاقلها بطرابلس والتي بدورها ترسل الدعم بالمال والعتاد وتوفر لهم وسائل نقل الجرحى عن طريق جسر جوي بين مطار طرابلس وأوباري.

وتابع أن النسيج الاجتماعي في الجنوب متماسك ويجمع أهله أكثر من أن يفرقهم لو لم تتدخل أطراف خارجية بينهم.

حقيقة الصراع

ومن جانبه، أكد الدكتور سليمان سجاد الله الباحث السياسي والمحاضر بجامعة سبها أن الإشكالية في الجنوب بين التبو الوافدين وليس التبو المقيمين المتحصلين على الجنسية الليبية مند فترة.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن التبو الوافدين الذين عبروا الحدود بعد 2011 ارتكبوا الكثير من الجرائم، والخروقات الأمنية والخطف والترهيب، وبعض أبناء قبائل التبو ساندوهم بسبب صلات المصاهرة.

وأضاف سجاد الله أن هؤلاء الوافدين انخرطوا في كتائب التبو بعد الثورة، الأمر الذي جعلهم يحاربون من أجل المال لأي قضية مهما كانت أبعادها وخطورتها على الجنوب الليبي وعلى ليبيا ككل.

وأكد سليمان أن هناك يداً داخل التبو المقيمين هي من تحرك هؤلاء الوافدين وتحولهم لمرتزقه لأغراض عديدة، لكن أهمها خلق دولة أو إقليم خاص بالتبو، والنائب محمد لينو هو من يوفر الأرضية الخصبة لهم ويتستر على جرائمهم، وسبق وأشار إليه اللواء أحمد المسلماني في تصريحاته.

وأوضح سجاد الله أن عضو مجلس النواب المقاطع محمد آدم لينو الذي تجمعه علاقات مصاهرة مع التبو التشاديين قام بالاستيلاء على مصلى العيد في مرزق وبنى مكانه محلات تجارية وجلب التشاديين، ووضعهم في مخيم بالعداوي بمرزق، وسجلهم في كشوف الناخبين بطرق غير شرعية.

وأشار سجاد الله وهو أحد شهاد العيان من داخل مرزق، إلى أن لينو سهّل عملية استيطان المرتزقة الشاديين ليضمنوا نجاحه في مجلس النواب تحت تهديد السلاح، فأطلقوا النار لترهيب الناس وحرقوا مراكز اقتراع في الأحياء الكثيفة بالأهالي.

وقام محمد آدم بإحضار عناصر داعش وسرايا الدفاع عن بنغازي وحرس المنشآت الوسطى التابعة للإرهابي إبراهيم الجضران ومجموعة الإرهابي "علي كنه" آمر المنطقة الجنوبية التابعة للرئاسي.

وأشار المحاضر الجامعي من مدينة مرزق إلى أن المرتزقة ينسقون ويضمنون عدم المساءلة عن جرائمهم من خلال أبناء عضو المجلس الأعلى للدولة (أحمد بريكاو) مثل حادثة إطلاق النار على المواطنين خلال أول أيام عيد الفطر الماضي.

من المستفيد؟

"قطر وتركيا تسهلان مشروع التبو الاستيطاني لضرب الاقتصاد الليبي وتحقيق مصالحهما الخاصة بالجنوب".. كانت هذه إجابة سليمان سجاد الله عند سؤالنا له: "من المستفيد من الأحداث في مرزق والجنوب عامة؟".

ويرى سجاد الله أن قطر وتركيا تسهلان وصول الدواعش والدعم لعصابات المرتزقة عن طريق مطار أوباري الدولي.

وأضاف أن مشروع التبو الاستيطاني يأتي عن طريق الإغراء بالمال أو الترهيب بقوة السلاح، مؤكدًا أن التبو أصبحوا يملكون أراضي شاسعة في الجنوب الليبي.

ومن جانبه، يرى عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي الجيلاني "أن المستفيد من الانفلات الأمني في الجنوب كل مهرب وإرهابي وخارج عن القانون."

وأشار لـ"العين الإخبارية" إلى تجار الأزمات والحروب والسوق السوداء المنتشرة بكثافة في منطقة الشاطئ، حيث إن المهربين يوفرون السلع الأساسية من محروقات وغاز بضعف أسعارها.