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بالأسماء.. حمدوك يعلن تشكيل حكومة السودان المنتظرة

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الخميس، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.



وعزا حمدوك، في مؤتمر صحفي، تأخر إعلان الحكومة السودانية، التي شملت حتى الآن 18 وزيراً، إلى الحرص على تمثيل كافة الأطياف.

وأوضح أن وزارتين تبقتا من غير وزراء، وقال حمدوك إنه "نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق".

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

تحضير للسلام

وقال رئيس الوزراء بدأنا التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي وأعضاء من المجلس الوزاري مهمتها وضع إطار عام لشكل هيئة السلام وهي أولى أولويات المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "نطمح لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وكذلك بناء مؤسسات الدولة".

وأكد حمدوك أنه "نلتزم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولاً وأخيراً وتقوم على حسن الجوار، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وجاءت أسماء الوزراء كالآتي:

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- أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية

- إدريس الطريفي وزيرا للداخلية

- الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع

- فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام

- نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل

- انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي

- مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة

- نصر الدين مفرح وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف

- يوسف آدم الضي وزيراً للحكم الاتحادي

- فيصل محمد صالح وزيراً للثقافة والإعلام

- لينا الشيخ محجوب وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية

- عيسى عثمان شريف وزيراً للزراعة والموارد الطبيعية

- ياسر عباس محمد علي وزيراً للري والموارد المائية

- عادل علي إبراهيم وزيراً للطاقة والتعدين

- محمد الأمين التوم وزيراً للتربية والتعليم

- أكرم علي التوم وزيراً للصحة

- إبراهيم أحمد البدوي وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي

‏ - عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء