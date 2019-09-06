مستشارة الحريري: الاجتماع الاقتصادي أعاد التأكيد على ضرورة وقف التوظيف في القطاع العام

أكدت المستشارة الإقتصادية لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، هازار كركلا أن "الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في ​بعبدا​ أعاد التأكيد على ضرورة وقف التوظيف في ​القطاع العام​، وإصلاح أنظمة التقاعد هي الخطوة التالية"، مشيرةً الى أنه "سيتم دراسة البيانات لنرى أين الفائض والنقض في الموظفين وحاجة الادارة".

وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت كركلا أنه "سيتم بذل مجهود في موضوع التحول الرقمي ومكننة الإدارة العامة".

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