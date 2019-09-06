الشرق الاوسط:دوكان أكد للحريري أن الدول المانحة لن تتخلى عن دعمها للبنان

أعلن مصدر وزاري بارز مواكب للمحادثات التي أجراها المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" ​بيار دوكان​ في ​بيروت​ مع أركان الدولة ال​لبنان​ية والوزراء المعنيين بتنفيذها أن دوكان أبلغ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن المانحين لن يتخلوا عن دعمهم للبنان لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية.

وكشف المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" أن دوكان أبدى في خلال اجتماعه بالحريري ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعاته في بيروت واصفاً إياها بأنها كانت مثمرة للغاية، خصوصا أن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم تحدثوا بلغة واحدة والانسجام فيما بينهم كان القاسم المشترك.

ولفت المصدر الوزاري إلى أن دوكان قال بصراحة لرئيس الحكومة بأن لا عودة للدول والمؤسسات المالية المانحة عن قرارها بعدم تخلّيها عن دعمها للبنان ومضيها في التعاون معه لمساعدته للتغلّب تدريجياً على أزماته الاقتصادية، وقال إن المانحين بحسب ما سمعه الرئيس الحريري من المبعوث الفرنسي يهمهم الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وعلمت "الشرق الأوسط" إن الإدارات المعنية باشرت القيام بعملية تتعلق بالتوصيف الوظيفي لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها، خصوصاً أن المذكرة التي صدرت أخيراً عن رئاسة الحكومة تتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وأعطت مهلة 15 يوماً لإنجاز مسح شامل للعاملين في القطاع العام من موظفين دائمين أو متعاقدين أو مياومين.