بوتين حول اختبارات الصواريخ الأميركية: سنضطر للرد بطريقة مناسبة

شدّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، على أنّ "​روسيا​ كانت على حقّ بشأن انتهاك تجارب ​الصواريخ​ الأميركية لمعاهدة التخلّص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى". وبيّن خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي الشرقي، أنّه "لفت انتباهنا أكثر من مرّة، أنّ منصّات الإطلاق من طراز "إم كي-41" ليست صالحة فقط للاستخدام في منظومة الدفاع الصاروخي، وإنّما لإطلاق منظومة الصواريخ الهجوميّة أيضًا. كان الأميركيون يقولون لنا دائمًا إنّ هذا ليس صحيحًا، لكنّهم الآن يقومون بتجارب هذه المنظومة على منصّات "إم كا-41". وهذا يعني أنّها جزء من منظومات الصواريخ الهجومية"، معلنًا "أنّنا سنضطر إلى الرد المناسب بطريقة أو بأخرى".

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