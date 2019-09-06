الصدر: ما يحدث بالعراق إعلان بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب

رأى زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​، ​مقتدى الصدر​ أن ما يحدث في العراق "إعلان بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب". ولفت إلى انه "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية أفادت بأن هيئة ​الحشد الشعبي​ تعتزم تشكيل قوة جوية تابعة لها، بعد عدة تفجيرات استهدفت مخازن أسلحة مملوكة للحشد واتهمت ​إسرائيل​ بالوقوف ورائها.

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ أصدر في تموز الماضي، قرارا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى ​القوات المسلحة​ العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.