الأركان الأميركية: واشنطن لا تملك قوة الردع ضد الهجمات التي تستهدف شركائها بالمنطقة

أعلن رئيس ​هيئة الأركان الأميركية​، ان لدى ​واشنطن​ قوات كافية بالمنطقة لردع ​إيران​ ووكلائها من مهاجمتنا أو مهاجمة مصالحنا، مشيرا الى ان واشنطن لا تملك قوة الردع ضد الهجمات التي تستهدف شركائها في المنطقة.

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