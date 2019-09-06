أنصار الله: تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على هدف عسكري سعودي

أعلن المتحدث باسم جماعة جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، العميد يحيى سريع تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على هدف عسكري سعودي وصفته بـ"المهم" في خميس مشيط بقطاع عسير جنوب غربي ​السعودية​. وأكد المتحدث باسم أنصار الله، في بيان ان "الاصابة كانت مباشرة". ولفت إلى ان "الاستهداف أتى ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 69 غارة جوية".

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