وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط حاليا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن بلاده لا تخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1".
من جهة أخرى، رأى في حديث أمام عدد من الصحفيين في لندن، أن الحوثيين يرتكبون الفظائع في اليمن، مشيرا إلى أن طهران هي من تحركهم وتوجههم. وأكد ان "السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها ميليشيات الحوثي".
كما شدد إسبر على ان "تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأميركية بسبب صفقة شرائها المنظومة الدفاعية الروسية إس-400 .
وأكد الوزير ردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية إس 400 أيضا، أن الإدارة الأميركية تدرس كل قضية على حدة.
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