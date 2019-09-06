وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط حاليا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن بلاده لا تخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان ​داريا​ 1".

من جهة أخرى، رأى في حديث أمام عدد من الصحفيين في لندن، أن ​الحوثيين​ يرتكبون الفظائع في ​اليمن​، مشيرا إلى أن ​طهران​ هي من تحركهم وتوجههم. وأكد ان "​السعودية​ لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها ميليشيات الحوثي".

كما شدد إسبر على ان "​تركيا​ لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأميركية بسبب صفقة شرائها المنظومة الدفاعية الروسية إس-400 .

وأكد الوزير ردا على سؤال حول إمكانية حصول ​الهند​ على المنظومة الروسية إس 400 أيضا، أن ​الإدارة الأميركية​ تدرس كل قضية على حدة.