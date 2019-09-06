ارتفاع ضحايا إعصار دوريان في جزر البهاما إلى 30 قتيلا

أعلن رئيس وزراء ​جزر الباهاما​، هوبير مينيس لقناة "سي إن إن" الأميركية ارتفاع حصيلة ضحايا ​إعصار​ دوريان المدمر إلى 30 قتيلا.

يذكر أن المركز الأميركي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.